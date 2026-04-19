Angola: Plus de 20.000 policiers mobilisés pour sécuriser la visite du pape

Luanda — Plus de 20.000 agents de la Police nationale sont mobilisés afin d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public durant la visite du pape Léon XIV en Angola, prévue du samedi 18 au 21 du mois en cours.

L'information a été communiquée ce samedi à Luanda par le commandant général de la Police nationale, Francisco Ribas, qui a précisé que le dispositif a été conçu pour répondre à l'ensemble des situations prévues dans le plan opérationnel.

Il a indiqué que l'opération, baptisée « Santidade », intègre l'ensemble des forces ainsi que les services de renseignement.

Il a également fait savoir qu'un poste de commandement central a été mis en place, compte tenu de l'ampleur de l'opération, impliquant tous les organes du système de sécurité nationale.

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Le responsable a souligné que ce dispositif vise non seulement à garantir la protection du chef de l'Église catholique, mais aussi à assurer la sécurité des fidèles attendus en grand nombre lors des différentes activités.

Les actions seront concentrées dans les provinces de Luanda, Icolo e Bengo et Lunda-Sul, inscrites dans l'itinéraire officiel de la visite papale.

Le pape Léon XIV, qui a entamé ce samedi une visite de quatre jours en Angola, est le troisième souverain pontife à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI.

Le programme de la première journée prévoit à Luanda des rencontres avec le président de la République, João Lourenço, des membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des représentants de la société civile.