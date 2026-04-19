Angola: Le Président de la République reçoit le pape Léon XIV

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu ce samedi à Luanda avec le pape Léon XIV, lors d'une rencontre de courtoisie tenue au Palais présidentiel de Cidade Alta, quelques instants après l'arrivée du souverain pontife en Angola.

Le Chef de l'État angolais a accueilli le leader de l'Église catholique avec les honneurs protocolaires, dans une atmosphère empreinte de symboles de foi, de diplomatie et de coopération entre l'Angola et le Saint-Siège.

Les échanges entre les deux interlocuteurs devraient porter notamment sur les questions de paix, de réconciliation nationale ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales.

Cette visite s'inscrit dans le programme officiel du séjour du Saint-Père en Angola, qui comprend des rencontres institutionnelles, des célébrations religieuses et des déplacements dans plusieurs régions du pays.

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Coopération

La coopération entre l'Angola et le Saint-Siège repose sur des bases historiques profondes et s'inscrit aujourd'hui dans un cadre juridico-diplomatique consolidé, formalisé par l'Accord-cadre signé le 13 septembre 2019 au Vatican.

Cet instrument régit la présence et l'action de l'Église catholique dans le pays, tout en structurant un partenariat couvrant les domaines spirituel, social, éducatif et institutionnel.

L'accord définit les principes de collaboration entre l'État angolais et l'Église catholique, notamment dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'action sociale et la promotion des valeurs éthiques.

Les relations entre les deux parties remontent à la période coloniale, durant laquelle les missions catholiques ont joué un rôle important dans l'évangélisation, l'enseignement et l'assistance aux populations.

Après l'indépendance en 1975, ces relations ont connu plusieurs phases avant d'évoluer vers un modèle de coopération institutionnelle stable, fondé sur le respect mutuel et l'autonomie de chaque partie.

Ces dernières années, cette coopération s'est renforcée à travers des initiatives conjointes axées sur le développement humain, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la paix sociale.

La signature de l'Accord-cadre de 2019 a ainsi marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales, en apportant une plus grande clarté juridique et en consolidant les mécanismes de dialogue entre l'État angolais et le Saint-Siège.