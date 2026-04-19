Angola: Le pape Léon XIV bénit un enfant à Luanda

Luanda — Le pape Léon XIV a béni ce samedi un enfant, porté dans les bras de sa mère, alors qu'il se rendait au Salon Protocolaire sur l'avenue Nova Marginal de Luanda.

La papamobile s'est arrêtée et le souverain pontife a accompli le geste de la bénédiction de la croix sur l'enfant, illustrant la dimension à la fois humaine et spirituelle de sa visite.

Des milliers de fidèles, venus de diverses paroisses et diocèses, étaient massés le long des principales artères de la capitale et aux abords des lieux traversés par le Pontife, pour assister à ce moment.

Cet épisode s'est déroulé au cours du trajet officiel du pape en direction du salon protocolaire, où il devait rencontrer les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique accrédité en Angola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Acclamé par des chants religieux, des applaudissements et des drapeaux agités, le passage de l'évêque de Rome, depuis l'aéroport jusqu'au palais présidentiel, dans la ville haute, a été empreint d'une grande émotion et d'un fort sentiment d'unité.

L'accueil populaire a confirmé les attentes suscitées par cette visite papale, qualifiée d'historique, et a mobilisé des familles entières, jeunes et moins jeunes, désireux de témoigner de près de l'arrivée du Saint-Père.