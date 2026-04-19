Angola: Le pape Léon XIV rencontre la société civile au salon protocolaire

Luanda — Le pape Léon XIV est arrivé au salon protocolaire du Palais Présidentiel de la Cidade Alta, à Luanda, où il tient une rencontre avec des membres de la société civile, des représentants du corps diplomatique accrédité en Angola et des membres de l'Exécutif.

À son arrivée, le souverain pontife a été accueilli par le Président de la République, João Lourenço, qui assiste à cette session dans le cadre de la visite apostolique du Saint-Père dans le pays.

Cette rencontre rassemble diverses personnalités nationales et étrangères, dans un climat de dialogue institutionnel et de réflexion sur les défis sociaux, la coopération internationale et la promotion de la paix.

La séance compte la présence de hauts responsables de l'État, de dirigeants religieux, d'universitaires et de représentants d'organisations de la société civile, qui ont salué la visite comme un moment de renforcement des relations entre l'Angola et le Saint-Siège.

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Au cours de la cérémonie, le pape Léon XIV doit prononcer son premier discours à l'adresse des Angolais lors de cette visite.

Cette rencontre s'inscrit dans le programme officiel du souverain pontife en Angola, marqué par des rencontres de haut niveau et des célébrations religieuses à Luanda, Icolo e Bengo (sanctuaire de Muxima) et dans la province de Lunda Sul.