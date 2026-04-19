Angola: Les fidèles catholiques voient dans la visite du pape Léon XIV un renforcement de la foi

Luanda — Des fidèles catholiques ont estimé ce samedi à Luanda que la visite du pape Léon XIV en Angola constitue un renforcement de la foi, ainsi qu'un signe d'espérance et de croissance de l'Église dans le pays.

S'exprimant auprès de l'ANGOP à l'aéroport international 4 de Fevereiro, à l'arrivée du souverain pontife, plusieurs fidèles ont souligné que sa présence sur le sol angolais contribue à fortifier la vie spirituelle des communautés et à encourager une plus grande implication des jeunes dans l'Église.

Madalena Adão a déclaré que la venue du Saint-Père témoigne de la croissance de l'Église catholique en Angola et du fait que le pays figure parmi les priorités du Saint-Siège.

« C'est un moment de grâce qui nous encourage à vivre avec davantage de foi et de charité », a affirmé cette paroissienne de l'église Notre-Dame de Fátima, à Luanda.

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Pour le catéchiste Francisco Manuel, la visite pastorale confirme le cheminement de l'Église angolaise et appelle à l'unité, à la paix et à l'engagement social des chrétiens.

« J'attends avec intérêt le message du Saint-Père et j'espère qu'il renforcera notre foi ainsi que l'importance de l'amour du prochain », a-t-il souligné.

De son côté, Catarina Jacinto a estimé qu'il s'agit d'une bénédiction pour l'Angola d'accueillir un homme de Dieu, indépendamment des appartenances confessionnelles.

« J'ai été catholique et je peux dire que c'est toujours un honneur et une bénédiction pour un pays de recevoir un grand leader religieux comme le pape Léon XIV », a-t-elle indiqué.

Le pape Léon XIV effectue une visite de quatre jours en Angola, comprenant des célébrations eucharistiques, des rencontres avec les autorités ainsi qu'avec des représentants de la société civile.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de son périple à travers plusieurs pays africains.

Le souverain pontife, arrivé ce samedi en Angola, est le troisième pape à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI.

Le programme du premier jour prévoit à Luanda des rencontres avec le président de la République, João Lourenço, des membres du gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des représentants de la société civile.

Dans la soirée, un entretien privé est prévu avec les évêques. Dimanche matin, le Saint-Père célébrera une messe à la Centralidade do Kilamba, avant de se rendre dans l'après-midi au sanctuaire de Notre-Dame de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, où il présidera la prière du rosaire, suivie d'une rencontre avec les pèlerins.

Lundi, le pape se rendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où il célébrera une messe et visitera un centre d'accueil pour personnes âgées. Dans l'après-midi, de retour à Luanda, il rencontrera les évêques, prêtres, religieuses et catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fátima.

La cérémonie d'adieu est prévue mardi, suivie de son départ pour la Guinée équatoriale, dernière étape de son périple africain.