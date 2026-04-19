Cote d'Ivoire: MASA 2026 - Yopougon referme le rideau dans une ferveur populaire inoubliable

Le village du Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan 2026 à Yopougon a officiellement fermé ses portes le 17 avril 2026, au terme de plusieurs jours d'intenses activités culturelles. La cérémonie de clôture, organisée sur la mythique place Ficgayo, s'est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse, à la hauteur du succès rencontré par l'événement.

Autorités administratives, acteurs culturels, artistes et populations ont massivement pris part à ce rendez-vous de célébration. Le député-maire de Yopougon, Adama Bictogo, a honoré la cérémonie de sa présence, aux côtés de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, et du directeur général du MASA, Abou Kamaté. La journaliste Juliette Fievet a également marqué les esprits en animant en direct son émission « Légende urbaine », apportant une touche médiatique particulière à cette soirée de clôture.

Dans son allocution, Adama Bictogo a salué la réussite éclatante de cette édition, rendant hommage aux organisateurs, aux artistes ainsi qu'aux populations pour leur forte mobilisation. Il a mis en avant le rôle du MASA comme vitrine du dynamisme culturel ivoirien et africain, tout en soulignant les valeurs de cohésion sociale, de paix et de créativité portées par l'événement.

Le premier magistrat de la commune a également insisté sur le potentiel artistique de Yopougon, qu'il a présenté comme un véritable vivier de talents. S'adressant à la jeunesse, il l'a exhortée à poursuivre son engagement dans les domaines culturels et créatifs, tout en rappelant l'importance de l'unité nationale, en phase avec la vision du Président Alassane Ouattara.

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Durant plusieurs jours, la place Ficgayo a vibré au rythme de prestations artistiques variées. Musique, danse, théâtre et autres expressions culturelles ont offert aux festivaliers un spectacle riche et diversifié. Les artistes, venus de divers horizons, ont su captiver un public enthousiaste, présent à chaque rendez-vous.

Véritable carrefour d'échanges et de découvertes, le village MASA de Yopougon s'impose ainsi comme un espace privilégié de promotion des talents et de valorisation de la culture. Une édition 2026 qui s'achève en apothéose, laissant dans les mémoires l'image d'un rendez-vous culturel réussi et fédérateur.