Cote d'Ivoire: Lutte contre la cherté de la vie - Le CNLVC salue l'efficacité du comité local du Sud-Comoé

Le Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc) a tenu une séance de travail avec le Comité local de lutte contre la vie chère de la région du Sud-Comoé, le jeudi 16 avril 2026, à Aboisso. Cette rencontre a permis de faire le point sur les actions menées au niveau local.

À l'issue des échanges, la secrétaire exécutive du Cnlvc, Dr Bah Koné Ranie-Didice, s'est félicitée de l'engagement du comité local. « Le comité local du Sud-Comoé est pleinement opérationnel. Il mène des actions d'information, de sensibilisation et de contrôle. Nous repartons satisfaits », a-t-elle déclaré, tout en précisant que cette mission visait à évaluer la mise en oeuvre des mesures gouvernementales et à recueillir les préoccupations des acteurs locaux.

Dr Bah Koné Ranie-Didice a également rappelé que ces comités, installés dans les 31 régions du pays et placés sous l'autorité des préfets, constituent un maillon essentiel du dispositif national de régulation. Ils contribuent notamment à réduire les disparités régionales dans l'application des mesures destinées à préserver le pouvoir d'achat des populations.

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Ces structures offrent par ailleurs un cadre de concertation entre l'administration, les opérateurs économiques et les consommateurs, tout en assurant la diffusion effective des décisions gouvernementales.

Le préfet de région par intérim du Sud-Comoé, Alexandre N'Dri Kouadio, a dressé le bilan des actions entreprises depuis 2024. Il a présenté plusieurs initiatives ayant contribué à la stabilisation des prix des produits de grande consommation. Il a notamment évoqué les interventions du comité face à la hausse annoncée des prix de la viande et des oeufs, ainsi que les mesures prises pour maintenir le prix du pain à 150 Fcfa.

Cette rencontre, faut-il le noter, s'inscrit dans le cadre d'une série de missions menées par le Cnlvc à travers le pays, dans le but de renforcer la proximité avec les acteurs locaux et d'adapter les réponses aux réalités spécifiques de chaque région.