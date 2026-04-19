Afrique: Ordre du Mérite national - Sékongo Clotcho distingué pour sa révolution numérique au service de l'État

La République de Côte d'Ivoire a célébré, l'excellence et l'engagement au service de la nation à l'occasion de la première session de décoration à titre normal de l'année. Organisée sous l'autorité du Grand Chancelier de l'Ordre national, SEM Ally Coulibaly, en présence de Mme Korotoum Coulibaly, cette cérémonie a permis d'honorer 144 personnalités issues de divers secteurs d'activités.

Parmi les récipiendaires, le 17 avril 2026, Sékongo Clotcho s'est particulièrement illustré en étant élevé au rang de Chevalier de l'Ordre du Mérite national. Une distinction qui vient consacrer un parcours remarquable, marqué par l'innovation et un engagement constant en faveur de la modernisation de l'administration ivoirienne.

À la tête de BMI World Financial Services, Sékongo Clotcho a su impulser une transformation significative dans la gestion des finances publiques locales. Grâce à la digitalisation des processus de collecte des recettes dans plus de 75 communes, son action a contribué à améliorer la mobilisation des ressources, tout en réduisant les risques de fraude et de corruption.

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Cette approche, souvent qualifiée de « GovTech » à l'ivoirienne, s'impose aujourd'hui comme un modèle de référence en matière de gouvernance publique. Elle illustre la capacité du secteur privé à proposer des solutions innovantes et adaptées aux défis de l'administration.

Juriste de formation, Sékongo Clotcho a su allier rigueur intellectuelle et pragmatisme opérationnel. Conscient que l'efficacité des lois dépend de leur mise en oeuvre concrète, il a orienté son action vers le développement d'outils technologiques capables de renforcer la transparence et la performance des services publics.

Au fil des années, son entreprise est devenue un partenaire stratégique du Trésor public, contribuant à instaurer une gestion plus moderne et plus efficiente des ressources de l'État. Cette reconnaissance officielle apparaît ainsi comme l'aboutissement d'un travail de fond, au service de l'intérêt général.

Au-delà de l'hommage rendu à un homme, cette distinction met en lumière la pertinence des partenariats entre le secteur privé innovant et les institutions publiques. Elle consacre également l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs engagés dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

À travers Sékongo Clotcho, c'est toute une vision du mérite, fondée sur l'innovation, l'intégrité et l'impact concret, que la Nation célèbre. Une trajectoire inspirante qui confirme que la compétence et l'engagement demeurent des leviers essentiels pour bâtir une administration moderne et performante.