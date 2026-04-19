Cote d'Ivoire: Protection civile - Bouaké mobilise autour des défis environnementaux et de la résilience

La ville de Bouaké a accueilli, le 17 avril 2026, la cérémonie officielle de la 36e édition de la Journée Mondiale de la Protection Civile, un rendez-vous majeur consacré à la sensibilisation aux risques et à la sécurité des populations.

Organisée par l'Office National de la Protection Civile, cette célébration s'est tenue sous la présidence du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, et sous le parrainage de Amadou Koné, également maire de la commune hôte.

Instituée en 1990 par l'Organisation Internationale de la Protection Civile, la Journée mondiale de la Protection civile constitue une plateforme essentielle pour informer et sensibiliser les populations aux enjeux liés à la prévention et à la gestion des catastrophes. L'édition 2026, placée sous le thème « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable », a particulièrement mis l'accent sur les défis posés par le changement climatique et la dégradation de l'environnement.

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Au cours de cette cérémonie, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs d'alerte précoce, de préparation et de réponse face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine. L'objectif demeure clair : assurer la protection des personnes et des biens tout en préservant l'environnement.

Prenant la parole, le Général Vagondo Diomandé a salué les efforts constants de l'État ivoirien en matière de sécurité civile, sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara. Il a également rendu hommage aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la mise en oeuvre de politiques visant le développement local et le bien-être des populations.

Le ministre a, en outre, lancé un appel à une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les citoyens. Il a souligné que la prévention des risques ne saurait être l'apanage des seules autorités, mais doit s'inscrire dans une dynamique collective et participative.

À travers cette 36e édition, la Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son engagement à bâtir une société plus résiliente, capable de faire face aux défis environnementaux actuels. Une ambition qui passe par une meilleure anticipation des risques et une responsabilisation de tous les acteurs pour garantir un avenir durable aux générations futures.