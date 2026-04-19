Cote d'Ivoire: Drame à Yopougon-Maroc - Une grand-mère et sa petite-fille périssent dans un incendie

C'est sous un soleil de plomb que les habitants de Maroc, un sous-quartier de la commune de Yopougon, ont découvert la tragédie survenue dans la famille K.K. Dame K.M., la cinquantaine révolue, et sa petite-fille de 4 ans ont péri dans l'incendie de leur maison.

Les faits.

Il est environ 13 h, ce vendredi 17 avril 2026, lorsque dame K.M. envoie F.T., sa fille de ménage, ainsi que son petit-fils, élève en classe de 5e, effectuer un retrait d'argent pour elle. Ces derniers s'exécutent et la fille de ménage prend soin de fermer le portail à clé. Quelques minutes plus tard, de retour à la maison, c'est la catastrophe.

F.T. et le petit-fils, âgé d'environ 12 ans, constatent une épaisse fumée s'élever au-dessus de leur maison. Stupéfaits, ils accourent et appellent à l'aide. Les voisins se précipitent vers la maison, mais les flammes sont violentes. Ils essaient d'éteindre le feu, mais n'y parviennent pas.

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Alertés, les pompiers, qui se rendent sur les lieux, se mettent à la tâche. Le feu est maîtrisé. Malheureusement, les flammes ont tout ravagé. La grand-mère et sa petite-fille, encore à la maternelle, qui étaient restées dans la chambre pour se reposer, n'ont pu être sauvées. Elles s'étaient retranchées dans la salle d'eau de la chambre de la grand-mère. Avec ses mains, la « mémé » a tenté de protéger sa petite-fille du feu.

« La vieille dame était obèse et ne pouvait se déplacer sans ses béquilles. Elle avait du mal à faire plusieurs pas, c'est sûrement ce qui ne lui a pas permis de prendre sa clé et de s'échapper. Hélas, la mort les a arrachées à l'affection des leurs », a expliqué un voisin désespéré. Il a fait savoir que la maison était habitée par quatre personnes : la grand-mère, la servante, l'adolescent de 12 ans et la petite-fille de 4 ans.

Informée de l'incident, la police s'est dépêchée sur les lieux et a procédé au constat d'usage. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances réelles de ces décès tragiques. Les pompes funèbres se sont chargées de l'enlèvement des corps.