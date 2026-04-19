Cote d'Ivoire: MASA 2026 - 'Boys and I', une plongée saisissante dans les réalités de la masculinité contemporaine

Présentée à la Salle Kodjo Ebouclé dans le cadre du Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan 2026, la pièce Boys and I de la compagnie nigériane Adila Dance a marqué les esprits par sa profondeur artistique et la pertinence de son propos, ce 15 avril 2026.

À travers une performance à la fois physique et introspective, cette création chorégraphique interroge les multiples facettes de la masculinité dans les sociétés contemporaines.

Dès les premières minutes, les danseurs captivent le public par une gestuelle puissante, oscillant entre maîtrise et abandon. Sur scène, les corps racontent une histoire faite de tensions et de contradictions. Par moments dissimulés derrière des masques, les interprètes incarnent les pressions sociales qui pèsent sur les hommes, tiraillés entre les exigences de force, de contrôle et le besoin d'exprimer leur vulnérabilité.

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Loin de s'inscrire dans une narration linéaire, Boys and I propose une succession de tableaux vivants, révélant la complexité de l'identité masculine. Chaque séquence devient un fragment d'expérience, où se mêlent confrontation, solidarité et quête de soi. Les interactions entre les danseurs, tantôt empreintes de soutien, tantôt marquées par une résistance invisible, traduisent avec finesse les défis liés aux normes sociales.

La sobriété de la mise en scène renforce la puissance du message. Dépouillée d'artifices, la scène met en lumière l'essentiel : le corps comme vecteur d'expression. Les silences, habilement intégrés, dialoguent avec les mouvements et accentuent l'intensité émotionnelle de la performance. Ce choix esthétique crée une proximité rare avec le public, invité à ressentir autant qu'à réfléchir.

Au-delà de sa dimension artistique, la pièce se distingue par son accessibilité. En dépit de la complexité des thématiques abordées, Adila Dance parvient à toucher un large public en s'appuyant sur des expériences humaines universelles. Loin d'un discours abstrait, la chorégraphie s'ancre dans des réalités concrètes, permettant à chacun de s'identifier et de questionner ses propres perceptions.

À travers cette oeuvre, la compagnie nigériane propose une réflexion ouverte sur la construction de l'identité masculine. Elle met en lumière les contradictions, les pressions et les aspirations qui façonnent les hommes d'aujourd'hui, tout en invitant à dépasser les stéréotypes.

Avec Boys and I, le MASA 2026 confirme une fois de plus son rôle de plateforme d'expression artistique et de débat sociétal. Cette création forte et engagée rappelle que l'art peut être un puissant levier de questionnement et de transformation, en ouvrant des espaces de dialogue autour de sujets essentiels.

Une performance marquante, qui laisse au public une impression durable et une invitation à repenser les contours de l'identité masculine dans un monde en perpétuelle évolution.