Cote d'Ivoire: Université de Bondoukou - Balou Jules fait don d'ouvrages et ravive la flamme de la lecture

L'Université de Bondoukou vient de bénéficier d'un important appui en ressources documentaires grâce à un geste de solidarité de Balou Jules, Directeur des Affaires Financières rattaché au Ministère délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'information a été rapporté par l'écrivain Edmond Kouassi, ce samedi 18 avril 2026.

À travers une donation significative d'ouvrages, ce cadre de l'administration ivoirienne réaffirme son attachement à cette institution universitaire qui a marqué son parcours.

Composée d'une centaine de livres de l'écrivain Edmond Kouassi, cette contribution vise à enrichir la bibliothèque de l'université et à promouvoir la culture de la lecture auprès des étudiants. Parmi les oeuvres offertes figurent notamment les romans La Rose de Rose et Et pourtant, tout était simple, qui viennent étoffer l'offre littéraire mise à la disposition de la communauté estudiantine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le donateur, cette initiative répond à un objectif clair : encourager les étudiants à fréquenter davantage la bibliothèque et à s'ouvrir à la diversité des savoirs à travers la lecture. « La lecture est un levier essentiel de formation et d'épanouissement personnel », a-t-il souligné, invitant les apprenants à tirer pleinement profit de ces ressources.

Le premier exemplaire symbolique de cette donation a été remis au président de l'Université de Bondoukou, le professeur Ouattara Djakalia, en présence de plusieurs personnalités du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Parmi elles figuraient l'Inspecteur général, le professeur Yapi Félix Houphouët, ainsi que le Directeur des Ressources humaines, le professeur Fofana Alhassane.

La cérémonie s'est tenue en marge de la passation de charges entre Balou Jules et le nouveau Directeur des Affaires Financières de l'université, conférant à cet acte une dimension à la fois symbolique et institutionnelle.

Au-delà du geste, cette donation met en lumière le rôle fondamental de la lecture dans la formation des étudiants. En facilitant l'accès aux oeuvres littéraires, l'Université de Bondoukou renforce les capacités intellectuelles de ses apprenants, stimule leur créativité et favorise leur ouverture d'esprit.

Par cette action, Balou Jules contribue ainsi à la construction d'une jeunesse plus instruite, capable de relever les défis de demain avec discernement et esprit critique.