Cote d'Ivoire: Communication digitale - Des stratégies pour réussir dévoilées

La 10e édition des Adicom Days, un rendez-vous du digital, a démarré le 16 avril 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Abidjan-Cocody.

À cette occasion, les nouvelles méthodes visant à améliorer la communication digitale ont fait l'objet d'un panel. C'était dans la soirée du 17 avril 2026.

Stève Fayomi, directeur de la communication externe à Orange Côte d'Ivoire, suggère l'usage du newsjacking et de l'hyperlocalisation dans la création de contenus pour communiquer avec le public. Il s'agit de concevoir des contenus locaux permettant d'interagir avec la population.

Pour y parvenir, les créateurs doivent parfois utiliser des termes du langage local ou de l'argot, dit « nouchi », ou s'appuyer sur des faits d'actualité relayés sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un fait d'actualité domine, il est pertinent d'adapter le format du message en fonction de ce contexte afin d'atteindre efficacement la cible.

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La stratégie repose sur trois éléments essentiels. Le directeur de la communication externe cite la pertinence du contenu, la créativité et la capacité à passer à l'échelle dans la diffusion de l'information.

Le spécialiste en communication souligne, en revanche, que l'utilisation de ces stratégies requiert de la prudence. Les faits ayant défrayé la chronique, à partir desquels l'on souhaite communiquer, peuvent avoir des auteurs. Ceux-ci pourraient réclamer leurs droits, d'où son appel à la vigilance.