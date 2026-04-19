Madagascar: PFL - Le Cosfa qualifié pour les quarts de finale

Leader de la conférence Nord, le Cosfa se qualifie à son tour pour les play-offs, après la qualification du Disciples FC ce week-end dans la conférence Sud.

À quatre journées de la fin de la phase de conférences, le Cosfa a validé son billet pour les quarts de finale. Les Militaires ont dominé le Tawa Group Boss Club (TGBC) d'Atsinanana (2-1), hier à Betongolo. Le club de la capitale conforte sa place de leader avec 25 points, soit sept d'avance sur son dauphin, l'Ajesaia (18 points). L'écart est encore plus marqué avec TGBC, cinquième avec 10 unités. Dans ces conditions, la qualification du Cosfa ne fait plus guère de doute.

Lors de cette rencontre de la 10e journée, le Cosfa a fait la différence dès la première période. Toky Rakotondraibe, meilleur buteur du dernier CHAN, a ouvert le score à la 19e minute. Patricio « Massy » Ranaivoson a doublé la mise cinq minutes plus tard, inscrivant au passage son sixième but de la saison.

Au retour des vestiaires, TGBC a tenté de réagir et a pris l'ascendant durant une vingtaine de minutes, sans parvenir à concrétiser ses occasions.

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Dans la sérénité

Robertin a finalement réduit l'écart à la 54e minute, relançant brièvement la rencontre. Plus agressifs, les visiteurs ont multiplié les fautes sans réussir à inverser la tendance.

Le Cosfa a ensuite géré son avance avec maîtrise dans le dernier quart d'heure. Les Militaires comptent désormais huit victoires en dix rencontres, pour une défaite face au FC Rouge et un match nul contre Fosa Juniors FC.

Troisième de la conférence Nord avec 17 points, le FC Rouge accueillera dimanche le Tsaramandroso FFC au stade de Betongolo. Dans la conférence Sud, le Cospn (7e) affrontera le CFFA (5e), vendredi à Antaninkatsaka, à Itaosy, dans le cadre de la 11e journée.