Madagascar: Toliara - Le président Randrianirina honore le « Tsapiky »

Le déplacement du couple présidentiel dans la cité du Soleil a été accueilli avec liesse par les habitants, hier. Le premier jour du « festival Tsapiky », organisé au stade Maître Kira d'Andaboly, a été grandiose.

Effervescence. Malgré les trois heures et demie de retard du vol qui a conduit le couple présidentiel depuis la capitale jusqu'à Toliara, l'ambiance est restée bonne. Des représentants d'associations politiques et apolitiques se sont rendus à l'aéroport d'Andranomena pour accueillir le chef de l'État, mais aussi pour se montrer aux nombreux visiteurs venus à Toliara à l'occasion du « festival Tsapiky ».

Malheureusement, les banderoles étaient presque illisibles à la tombée de la nuit. Toujours est-il que, tout au long du trajet entre Andranomena et Sanfily, les habitants ont attendu le passage du cortège présidentiel. Celui-ci a dû avancer au pas, en raison de l'affluence de riverains venus surtout voir de plus près le « président Michaël», comme l'appellent les Tuléarois. L'inauguration de la sculpture métallique en forme de guitare électrique au Jardin de la mer, symbole du genre musical « Tsapiky», désormais patrimoine mondial, a ainsi accusé le même retard de trois heures et demie. Cela n'a toutefois pas démotivé la foule venue voir le président Randrianirina. Après cette inauguration symbolique, ce dernier devait effectuer une marche « culturelle » vers le stade Maître Kira d'Andaboly, mais il a finalement repris la voiture dans laquelle avaient pris place son épouse et lui.

Les axes principaux ont été fermés à la circulation vers 13 heures, hier, ce qui a quelque peu perturbé les va-et-vient entre Sanfily et le Jardin de la mer, ainsi que sur l'axe menant vers Andaboly. Arrivés au stade Maître-Kira, près de vingt mille personnes attendaient le président de la Refondation de Madagascar, Michaël Randrianirina, bien que d'autres soient déjà rentrées, ne pouvant sûrement pas se permettre de rentrer tard dans les quartiers à risque.

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Danser le Tsapiky

Les visiteurs ont afflué à l'entrée du stade, plein à craquer dès 14 heures hier, avec des tribunes et une pelouse, noires de monde. Le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, a rappelé les points essentiels concernant le « Tsapiky », devenu patrimoine culturel immatériel mondial de l'Unesco, et a présenté le certificat attestant de cette inscription, effective depuis le 10 décembre 2025, après trois années d'attente. « Le président Michaël Randrianirina honore le "Tsapiky" car il accorde une très grande importance à la culture. C'est une grande première qu'un chef d'État accorde une aussi grande valeur à la culture.

Dix-huit ministres sont présents, soixante-seize députés issus des quatre coins de l'île, dix chefs de région et une trentaine de maires honorent ce jour le patrimoine mondial "Tsapiky" à travers ce festival», a-t-il détaillé. En effet, des députés d'Ikalamavony, d'Ambatondrazaka, de Betroka, entre autres, ont été aperçus, de même que les chefs de région de Melaky, Sofia et Haute Matsiatra. Le discours du ministre de la Communication et de la Culture a été marqué par de nombreux éloges à l'endroit du président. Il a affirmé que celui-ci a libéré Madagascar « du joug de l'oppression» et qu'il est soutenu par de nombreuses personnes. Le président a ensuite été invité à « danser le Tsapiky », ce qu'il a fait avec son épouse et les personnes présentes à la tribune.

Le colonel Michaël Randrianirina a prononcé un bref discours. « Toliara a toujours été classée au dernier rang durant toutes ces années. Mais aujourd'hui, Toliara est montée en grade, et ce grâce à la force de sa culture. Le Sud a une forte identité culturelle et ayez confiance, la province de Toliara va avancer », a-t-il déclaré. Il a fait savoir qu'une nouvelle usine de production d'huile verra bientôt le jour. Il a par ailleurs promis qu'une portion de la RN7 entre Sakaraha et Vineta, soit une soixantaine de kilomètres, sera bitumée. À lui de mentionner que son coeur est à Toliara et qu'il fera tout pour la faire avancer. La fête n'a pris fin que vers 23 heures.