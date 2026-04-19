Madagascar: La météo tente des pluies provoquées à Andekaleka

Le niveau d'eau d'Andekaleka diminue. La Jirama mise sur la pluie provoquée.

La Jirama relance les opérations de pluie provoquée. Hier, des techniciens de la Jirama et de la direction générale de la météorologie ont ensemencé les nuages sur Andasibe, à Moramanga. Cette opération va durer deux jours. Un avion va encore survoler ces régions, ce jour, pour réaliser la même opération. « Andekaleka, site de la centrale hydroélectrique, est la cible de l'opération. Le niveau d'eau y est déjà en baisse », indique une source, hier. À Andekaleka, la situation commence à se compliquer. « Nous commençons à stocker de l'eau pendant les heures creuses », confie une source. Une autre source souligne que, malgré cette baisse du niveau d'eau, la production reste pour l'instant normale et ne rencontre aucune difficulté.

Du côté des usagers, l'impression d'un retour des délestages se fait sentir. « Le courant est coupé chaque matin, presque aux mêmes heures depuis quelques jours, et les coupures durent longtemps. On dirait un retour des délestages », témoigne Mamy Nasolo, un habitant d'Ambohimangakely. Des habitants du sud de Tanà constatent aussi ces coupures fréquentes et longues d'électricité.

Seconde campagne

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La Jirama précise que les coupures survenues dans le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), ces derniers jours, relèvent d'un problème d'ordre technique et qu'il n'y a pas encore de délestage. Cela ne garantit pas pour autant qu'il n'y aura plus de délestage. D'ici quelques semaines ou quelques mois, il peut faire son retour avec l'arrivée imminente de la saison sèche. « La période d'étiage a déjà commencé. Il n'a pas plu ici depuis une semaine», indique une source, en ajoutant que les délestages dépendront du niveau d'eau qui alimente la centrale.

Côté météo, la saison des pluies se termine en ce mois d'avril. On ne saurait plus s'attendre à des pluies abondantes comme aux mois de janvier-février, coeur de la saison des pluies. Par ailleurs, les opérations de pluie provoquée ne peuvent pas être réalisées systématiquement: elles dépendent des conditions météorologiques.

Il s'agit de la seconde campagne de pluie provoquée réalisée par la Jirama au cours de ce mois d'avril. La poursuite de ces interventions dépendra des conditions météorologiques. Jusqu'à la prochaine saison des pluies, le niveau de l'eau va certainement continuer à diminuer.

Les centrales thermiques et solaires constituent des solutions alternatives à l'hydroélectricité, mais les premières restent onéreuses et les secondes encore peu développées.