Madagascar: Réunins internationales - Une présence constante de Madagascar

18 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

À Washington, aux États-Unis, l'Assemblée nationale malgache est représentée par le député d'Ambohidratrimo, Mamy Rabenirina, dans le cadre des « Spring Meetings 2026».

Il participe à la réunion du Réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, organisée depuis le 13 avril et qui s'achève ce jour. Les discussions ont notamment porté sur le contrôle et l'évaluation de l'action de l'Exécutif, ainsi que sur l'élaboration de lois adaptées aux réalités et aux besoins du développement.

À cette même occasion, le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Aimé Ramiarison , a rencontré le représentant du Fonds monétaire international, Adriano Isaias Ubisse. Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur l'importance du soutien au secteur privé dans le processus de relance économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Dakar (Sénégal), la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a représenté la Grande Île lors d'une conférence internationale de haut niveau consacrée aux mécanismes juridiques internationaux, notamment au renforcement et à l'élargissement des activités de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), ainsi que de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH). La rencontre, débutée le 13 avril, s'est achevée hier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.