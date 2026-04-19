Madagascar: Réunins internationales - Une présence constante de Madagascar

À Washington, aux États-Unis, l'Assemblée nationale malgache est représentée par le député d'Ambohidratrimo, Mamy Rabenirina, dans le cadre des « Spring Meetings 2026».

Il participe à la réunion du Réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, organisée depuis le 13 avril et qui s'achève ce jour. Les discussions ont notamment porté sur le contrôle et l'évaluation de l'action de l'Exécutif, ainsi que sur l'élaboration de lois adaptées aux réalités et aux besoins du développement.

À cette même occasion, le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Aimé Ramiarison , a rencontré le représentant du Fonds monétaire international, Adriano Isaias Ubisse. Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur l'importance du soutien au secteur privé dans le processus de relance économique.

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À Dakar (Sénégal), la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a représenté la Grande Île lors d'une conférence internationale de haut niveau consacrée aux mécanismes juridiques internationaux, notamment au renforcement et à l'élargissement des activités de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), ainsi que de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH). La rencontre, débutée le 13 avril, s'est achevée hier.