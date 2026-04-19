Madagascar: Avaradrano accueille un congrès des paysans

18 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Grand rendez-vous agricole. Avaradrano s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat rural. Un événement d'envergure dédié aux acteurs du monde rural, appelé « Congrès des paysans », va se tenir dans ce district, du 23 au 26 avril 2026.

«Cette rencontre vise à dynamiser et moderniser le secteur agricole malgache face aux défis actuels. (...) Elle ambitionne de transformer les producteurs en véritables entrepreneurs ruraux, tout en promouvant une agriculture durable, résiliente et inclusive», selon les organisateurs.

Ce rendez-vous constituera un espace privilégié d'échanges, de partage d'expériences et de création de partenariats entre producteurs, entreprises, institutions financières et partenaires techniques.

Plus de 8 000 visiteurs sont attendus à cet événement où plus de 100 stands d'exposition mettront en valeur les initiatives et réalisations agricoles locales, ainsi que les opportunités de coopération. Ouvert aux agriculteurs, aux entreprises, aux jeunes, aux étudiants et au grand public, ce « Congrès des paysans » est appelé à devenir un levier majeur du développement rural à Avaradrano, avec des retombées attendues dans la région Analamanga et à l'échelle nationale.

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