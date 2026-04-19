Madagascar: Salle d'embarquement dIvato - Les passagers revendiquent le paiement en ariary

« Le paiement en ariary dans la salle d'emballage reste interdit ». C'est avec une pointe de désolation que le DG de Ravinala Airports, Daniel Lefebvre, l'a affirmé hier au cours d'une causerie avec la presse aux Relais des Plateaux à Ivato.

Ce fut une occasion de faire un tour d'horizon des activités de Ravinala Airports dix ans après son installation. Il a présenté le bilan et les perspectives de l'entreprise pour les années à venir.

Le principal handicap dans le développement de Ravinala Airports est l'interdiction de payer en ariary dans la salle d'embarquement. « On peut payer en monnaie locale dans la salle d'embarquement de la plupart des aéroports du monde entier, mais ici la loi l'interdit», regrette Daniel Lefebvre. Il faudrait donc changer la loi pour surmonter cet obstacle, étant donné que la décision doit être prise au niveau du Conseil des ministres et adoptée par l'Assemblée nationale. Ce n'est donc pas demain la veille.

Un regret qui constitue d'ailleurs la majorité des réclamations des passagers. Mais cela n'empêche pas Ravinala Airports de s'épanouir avec plusieurs chantiers à Nosy Be et à Ivato. Néanmoins, plus de 1,2 million de passagers ont été enregistrés sur les deux aéroports en 2025. Plusieurs travaux sont en cours aussi bien sur le tarmac qu'à l'intérieur du terminal.

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Ravinala Airports a également réhabilité l'ancien terminal pour les vols domestiques. Le bâtiment new-look sera inauguré le 28 avril.