Madagascar: Rugby féminin - Duel sous tension entre SC Besarety et FT Manjakaray

18 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La huitième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV féminin promet une confrontation engagée entre le Sporting Club de Besarety (SCB) et le Fikambanan'ny Tanora Manjakaray (FTM), ce dimanche à 10h30 au stade Makis d'Andohatapenaka. L'enjeu est de taille : la lutte pour la deuxième place du classement.

Le SCB joue gros face à un FTM en pleine confiance ce dimanche. Cette affiche décisive mettra aux prises deux clubs qui fournissent le plus de joueuses à l'équipe nationale féminine des Makis. Actuellement dauphin du FTFA, le SCB reste sur une défaite frustrante (24-26) lors de la précédente journée. Un revers qui place les multiples championnes nationales sous pression.

« Ce match de dimanche est un match piège pour le SCB, car le FTM est au mieux de sa forme », prévient leur entraîneur, Lanto Nirina Ravoavahy. Il souligne notamment que quinze joueuses adverses sont en présélection avec les Ladies Makis, en pleine préparation internationale.

En face, le FTM affiche ses ambitions sans détour. « Nous sommes prêtes et déterminées à chercher la victoire », lance Sarindra Delphine Raharimalala, joueuse de FT Manjakaray.

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Une deuxième défaite consécutive fragiliserait le SCB, tandis qu'un succès relancerait totalement le FTM dans la course au sprint final. Une rencontre à fort enjeu, où l'équipe qui ne commettra pas trop de fautes sortira victorieuse.

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