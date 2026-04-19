Madagascar: Éducation - Le CEG Ampefiloha reçoit des manuels scolaires

Plus de 500 ouvrages ont été remis à neuf établissements publics d'Antananarivo hier, au CEG Ampefiloha. Portée par le Consulat de Monaco dans le cadre du mois de la francophonie, cette action veut promouvoir la lecture, la langue française et l'éducation à la paix auprès des jeunes.

Neuf établissements publics de la capitale ont bénéficié hier d'un don de plus de 500 ouvrages, lors d'une cérémonie officielle organisée au CEG Ampefiloha. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie et de la coopération entre Monaco et Madagascar. Les établissements bénéficiaires, composés de quatre lycées et de cinq collèges, ont reçu des manuels scolaires, des ouvrages de lecture, des dictionnaires ainsi que, pour la première fois, des bandes dessinées. À travers ce geste, les organisateurs entendent encourager la lecture et renforcer l'usage du français chez les jeunes.

« Nous accordons une importance particulière à l'éducation des jeunes, un secteur essentiel et porteur d'avenir », a déclaré Adèle Ramamonjisoa, directrice des programmes au Consulat de Monaco.

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Au-delà de la remise de livres, l'événement porte également un message éducatif et citoyen. Cette édition est placée sous le thème : « Génération paix : contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé ». Dans son message aux élèves, Adèle Ramamonjisoa a insisté sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'une société plus apaisée. « La paix ne se décrète pas, elle se cultive patiemment dans les esprits et dans le coeur (...) Nous vous confions la responsabilité de devenir des artisans de paix, des bâtisseurs de ponts et des citoyens engagés », a-t-elle souligné.

Pour les responsables éducatifs, l'intérêt de cette initiative va au-delà du simple appui matériel. Elle représente une occasion de renforcer les ressources documentaires des établissements et de contribuer à l'épanouissement intellectuel des élèves. « Ce don pourrait enrichir et favoriser l'épanouissement intellectuel des élèves », a affirmé le directeur du CEG Soamanandrariny, l'un des premiers bénéficiaires cette année.