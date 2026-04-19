Madagascar: Alpinisme / Mont Everest - La famille Bouka déterminée à réaliser l'exploit

Le compte à rebours est lancé. La famille d'alpinistes de la Grande Île, les Bouka, se dit confiante à l'approche du coup d'envoi de la deuxième ascension du mont Everest, vers début mai.

Malgré le froid extrême et la température négative de moins d'une dizaine de degrés Celsius, le père Zouzar Bouka et ses deux fils, Raïs et Raj Alexandre, ambitionnent, à l'occasion de cette deuxième tentative, de réaliser un exploit historique et de se hisser au sommet du toit du monde.

Le trio d'alpinistes poursuit sa préparation intensive depuis plus d'un mois dans la vallée de Pitztal, en Autriche, en renforçant le cardio et la technique d'escalade. « Les séances d'entraînement reposent sur la progression en milieu glaciaire, la gestion de l'effort, la résistance au froid et la coordination de l'équipe », confie la famille Bouka. Chacun tient un rôle précis au sein de la cordée. Zouzar fait de son mieux pour transmettre son expérience et la structure de préparation. Raïs assure, pour sa part, l'équilibre et la cohésion. Et Raj Alexandre, de son côté, porte l'énergie et la projection vers le sommet, avec les sacs de survie au dos et les différents équipements utiles pour l'escalade. L'ascension va normalement durer deux semaines, suivant les conditions météorologiques, pour atteindre le pic à 8 800 m d'altitude.