Madagascar: Basketball 5X5 - Vers des retrouvailles MB2ALL-JEA en finale

18 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

La phase 1 à Antsirabe rend son verdict. Les favorites confirment leur statut. La phase de poule du championnat de Madagascar N1A, zone Centre, au gymnase Vatofotsy d'Antsirabe, a livré son verdict. Chez les dames, une finale MB2ALL-JEA se dessine nettement.

MB2ALL a survolé la compétition avec cinq victoires en autant de matchs, dont un large succès face à EBF Haute Matsiatra (58-26). JEA a également confirmé sa montée en puissance en dominant Varsity Anosy (69-33). Les demi-finales prévues ce jour semblent à leur portée. MB2ALL affronte JCBA, que MB2ALL a déjà battu en phase de poules, 49-41, tandis que JEA retrouve Ankaratra, qu'il avait également dominé le 14 avril sur le score de 67-52.

Chez les hommes, les confrontations s'annoncent plus disputées. En attendant le dernier match opposant Cosfa à Fandrasa, sauf changement de dernière minute, GNBC Analamanga sera face à Ascut Atsinanana, tandis que MBC affrontera Cosfa.

Calendrier dames

MB2ALL vs JCBA à 12 h 30, JEA vs Ankaratra à 14 h 30Donné Raherinjatovo

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