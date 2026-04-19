Madagascar: Tsimbazaza - Un manager meurt poignardé

18 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme de 48 ans a été retrouvé mort, jeudi, à son domicile à Tsimbazaza, un couteau enfoncé dans la poitrine. Les circonstances du drame restent à déterminer.

Jeudi, à Andoharano Tsimbazaza, un responsable des contrats a été découvert dans la douche de son habitation, grièvement blessé, un couteau planté au niveau de la poitrine.

Selon les premiers éléments recueillis, il saignait abondamment et présentait encore des signes de vie lorsque ses proches ont tenté de le transporter d'urgence à l'hôpital. Le couteau n'a pas été retiré. Il est décédé en cours de route.

À l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, la famille s'est présentée aux urgences, puis à la morgue. Elle a souhaité voir le corps et prendre des photographies, mais s'est heurtée aux procédures en vigueur. Le personnel médico-légal a indiqué que ces démarches étaient soumises aux résultats de l'autopsie et à l'autorisation des enquêteurs.

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L'affaire a été confiée à la Brigade criminelle de la Direction de la police judiciaire d'Anosy, chargée de déterminer les circonstances exactes du décès.

Éléments à éclaircir

Selon une source proche du dossier, la victime, âgée de 48 ans, était mariée et père de deux enfants. Elle occupait un poste de responsable des contrats au sein de la direction des affaires juridiques d'une grande entreprise. Des difficultés d'ordre conjugal auraient été évoquées, sans confirmation officielle.

Les enquêteurs privilégient à ce stade la thèse du suicide, sans exclure d'autres hypothèses. Les résultats de l'autopsie et les investigations en cours devraient permettre de préciser les causes du décès.

L'annonce de la disparition a suscité de nombreuses réactions dans son entourage professionnel et personnel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages d'hommage ont été publiés, évoquant notamment sa passion pour la musique et les souvenirs partagés.

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