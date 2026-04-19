Madagascar: Mananjary - Un pistolet automatique dans le sac d'un fuyard

La gendarmerie de Mananjary intensifie ses recherches après un braquage. Elle a saisi un pistolet automatique, d'après les informations communiquées hier.

Le 13 avril, vers 7h 30 du matin, un acte de banditisme a été perpétré à Ampasinambo, dans le fokontany Antokobe, commune de Vohilava. Une femme y a été victime d'un vol commis par des individus armés.

Alertés, les gendarmes, accompagnés des villageois, sous la direction du chef du poste d'Ambohimanga Atsimo, ont immédiatement mené des opérations de contrôle aux points d'accès de la localité. Vers 21 heures, un individu suspect a été fouillé, mais il a réussi à s'échapper dans l'obscurité, malgré les sommations.

Les Forces de l'ordre ont découvert dans son sac un pistolet automatique portant le numéro 18F00575, trois munitions, une somme de 70 000 ariary ainsi que divers objets. Une carte nationale d'identité a également été retrouvée, selon le commandement de la Gendarmerie nationale.

Les recherches se poursuivent pour retrouver le fugitif. Les contrôles ont été renforcés dans les zones environnantes pour assurer la sécurité de la population.