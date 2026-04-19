Madagascar: Évacuation sanitaire - Honorat attend les résultats des examens médicaux

18 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Pris en charge en urgence à l'hôpital Miot de Chennai, Honorat attend désormais les résultats de plusieurs examens médicaux approfondis.

Évacué en urgence sanitaire vers l'Inde, Honorat est actuellement hospitalisé à l'hôpital Miot de Chennai, où il a été admis le 16 avril dès 9 heures du matin, avec une prise en charge immédiate dès son arrivée. Depuis son admission, l'équipe médicale a rapidement engagé une série d'examens afin d'évaluer son état de santé de manière précise.

Diagnostic complet

Ces examens comprennent plusieurs techniques d'imagerie médicale, notamment le scanner, la radiographie, l'échographie ainsi que d'autres explorations spécialisées. Ils visent à établir un diagnostic complet et détaillé de sa situation médicale.

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Pour l'heure, Honorat est toujours en attente des résultats de ces analyses, étape essentielle avant la mise en place d'un protocole de traitement adapté. Les médecins poursuivent leur suivi attentif dans ce centre spécialisé, reconnu pour la prise en charge de cas complexes. Cette phase d'examens marque une étape cruciale dans son parcours de soins, alors que l'équipe médicale attend de consolider l'ensemble des données recueillies.

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