Madagascar: Toliara - La Maison des jeunes ouvre la voie vers l'emploi

Un espace dédié aux jeunes à Toliara allie loisirs, formation et partenariats pour favoriser leur insertion professionnelle.

Derrière ses murs animés par les rires et les échanges, la Maison des jeunes de Toliara dépasse largement le cadre d'un simple lieu de loisirs. Elle s'impose aujourd'hui comme un véritable tremplin pour l'avenir de nombreux jeunes, en leur offrant à la fois des activités, des formations et des perspectives concrètes d'emploi grâce à des partenariats solides avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et plusieurs ONG.

Créée en 1984, la structure repose sur une plateforme regroupant une trentaine d'associations oeuvrant pour la jeunesse. L'accès à ses services est conditionné par l'affiliation à l'une de ces associations, impliquant le dépôt d'un dossier et la reconnaissance légale de la structure. Une fois intégrés, les jeunes bénéficient gratuitement de nombreuses activités et opportunités.

Formations

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Au coeur de ses actions figurent des formations en leadership et en entrepreneuriat. Ces programmes permettent aux participants d'acquérir des compétences pratiques, sanctionnées par des certificats valorisants dans leur parcours professionnel. Plusieurs jeunes ont ainsi pu intégrer des organisations telles que CRS ou encore l'ONG Taratra, preuve de l'impact concret de ces initiatives.

Comme le souligne Andrianiaina Annie Rajaonarison, responsable de la Maison des jeunes de Toliara, l'établissement se veut également un espace polyvalent dédié à l'épanouissement des jeunes. Il propose une large gamme d'activités sportives et culturelles, incluant le basketball, le baby-foot et le billard, ainsi que des conférences et des moments d'échanges. Ces activités favorisent à la fois la socialisation et le développement personnel.

La dimension éducative occupe également une place importante à travers une bibliothèque accessible aux jeunes, qu'ils soient scolarisés ou non. On y trouve divers ouvrages, allant des livres primés aux ouvrages pour enfants, en passant par des textes religieux, des dictionnaires et des supports d'apprentissage du vocabulaire. La consultation se fait exclusivement sur place, dans un espace qui, malgré des infrastructures modestes et des livres anciens, reste essentiel pour promouvoir la lecture et l'accès au savoir.

Par ailleurs, la Maison des jeunes met des salles en location, notamment au profit des associations affiliées, participant ainsi à l'animation de la vie associative locale. Par la diversité de ses actions et avec l'appui de ses partenaires, la Maison des jeunes de Toliara confirme son rôle qui est d'offrir aux jeunes un lieu où se divertir, se former et, surtout, préparer leur avenir.