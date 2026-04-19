Madagascar: Inauguration - Le tsapiky s'ancre dans la pierre

Une stèle inaugurée à Amorondriaka consacre officiellement l'inscription du tsapiky au patrimoine mondial de l'Unesco.

Face à la mer et au souffle du vent du Sud, Toliara a célébré hier un moment historique : l'inauguration d'une stèle symbolisant l'entrée du tsapiky dans le patrimoine mondial de l'Unesco. Érigée à Amorondriaka par le ministère de la Communication et de la Culture, ce nouveau monument vient graver dans la pierre une reconnaissance internationale longtemps attendue, au coeur même de la ville considérée comme le berceau de ce rythme emblématique.

Plus qu'un simple ouvrage, cette stèle marque une étape majeure pour la culture du Sud. Elle incarne la reconnaissance officielle, à l'échelle mondiale, d'un genre musical profondément enraciné dans les traditions locales. À travers cette cérémonie de remise officielle, ou fanolorana, c'est tout le peuple de Toliara qui se voit honoré et associé à cette distinction.

Le choix d'Amorondriaka, en bord de mer, n'est pas anodin. Ce lieu emblématique renforce la portée symbolique de l'événement, en inscrivant le tsapiky dans le paysage urbain et culturel de la cité du Soleil. Désormais, ce monument devient à la fois un repère visuel et un symbole fort d'identité pour les habitants.

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Cette reconnaissance par l'Unesco consacre le tsapiky comme un patrimoine d'envergure mondiale, tout en rappelant son ancrage local. Elle souligne également l'importance de préserver et de transmettre cette richesse culturelle aux générations futures.

Avec cette stèle, Toliara affirme fièrement son rôle de berceau du tsapiky et inscrit durablement cette musique dans l'histoire, entre mémoire collective et rayonnement international.