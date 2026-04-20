Angola: African Bank of Oman fait son entrée sur le marché angolais avec un capital de plus de 18 milliards de kwanzas

Luanda — African Bank of Oman (ABO) disposera d'un capital social de 18,24 milliards de kwanzas pour démarrer ses activités bancaires en Angola, a annoncé vendredi à Luanda le président du conseil d'administration de cette institution du Moyen-Orient, Tariq Ateeq.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une audience accordée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, le gestionnaire Tariq Ateeq a indiqué que la banque du Sultanat d'Oman (pays arabe du Moyen-Orient) soutiendra les petites et moyennes entreprises, ainsi que les projets d'envergure dans le pays.

« Nous sommes convaincus que notre présence en Angola contribuera aux efforts du gouvernement pour atteindre ses objectifs macroéconomiques, et nous soutiendrons le pays dans ses initiatives de levée de fonds et de gestion de la dette publique », a-t-il déclaré.

Parmi les secteurs prioritaires d'investissement pour la première phase, Tariq Ateeq a cité l'agriculture, l'énergie (notamment la construction d'infrastructures de transport), le tourisme, les transports et la logistique comme axes d'activité d'African Bank of Oman.

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Tariq Ateeq a souligné que l'institution qu'il dirige est déterminée à soutenir la croissance économique de l'Angola et entend mettre à profit son expérience internationale pour renforcer les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers entre l'Angola et le Moyen-Orient.

Il a insisté sur le fait que la banque dispose du capital social minimum requis pour opérer en Angola, garantissant ainsi ses ressources financières pour relever les défis d'investissement du pays.

Il a également été précisé que la banque mènera ses actions sur le strict respect des règles du système financier angolais, visant la solidité et la transparence de ses opérations.

La Banque Africaine d'Oman (ABO), dont le siège se trouve dans le Sultanat d'Oman, est la première institution bancaire à s'implanter sur le marché angolais. Basée à Luanda, elle se concentre sur les services aux entreprises et aux institutions.

Cette institution bancaire opère dans les domaines suivants : banque transactionnelle, financement du commerce international, opérations de change, gestion de trésorerie et conseil financier aux entreprises. Elle soutient les opérations économiques et financières entre l'Angola, le Moyen-Orient et d'autres marchés internationaux.

Agréée par la Banque Nationale d'Angola, l'ABO opère selon des normes élevées de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, et s'engage en faveur de la transparence, du respect de la réglementation et du développement durable.

Il s'agit de la première implantation hors du Sultanat d'Oman, pays riche en ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz naturel, dont l'économie repose sur l'exportation de ces ressources.