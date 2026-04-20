Afrique: Les ambassadeurs africains saluent la diplomatie angolaise en Zambie

Lusaka — L'Association des diplomates africains (AAD) en Zambie a salué, ce vendredi à Lusaka, la diplomatie active déployée par l'Angola, mettant en avant son esprit de solidarité, son engagement en faveur du renforcement des relations interafricaines ainsi que la pertinence de ses orientations stratégiques.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Zambie, les représentants de pays tels que l'Algérie, le Botswana, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, la Namibie, le Zimbabwe, le Soudan, le Malawi et le Nigeria ont loué la performance angolaise dans l'exercice des fonctions de secrétariat de l'association.

Cette reconnaissance est intervenue lors d'une réunion organisée par la mission diplomatique angolaise, sous la conduite du conseiller du secteur politique et économique, Carlos Kapusso, visant à préparer les célébrations de la Journée de l'Afrique et à examiner la situation financière de l'organisation.

À cette occasion, l'Angola a exhorté les missions membres à régulariser leurs contributions annuelles, en mettant l'accent sur les arriérés accumulés depuis 2017, tout en plaidant pour une redynamisation des activités de l'association.

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Créée en 2017, l'Association des diplomates africains regroupe des diplomates accrédités en Zambie, avec pour objectif de valoriser les compétences, les expériences et les connaissances au service du développement des communautés du pays hôte.

L'organisation est actuellement présidée par le Nigeria, tandis que l'Angola fait partie du secrétariat et que la Tanzanie assure les fonctions de trésorier. Parmi ses priorités figurent le renforcement de la coopération, le partage d'expériences et la promotion des opportunités d'affaires entre les États membres.

Outre les pays précédemment cités, l'AAD en Zambie compte également parmi ses membres le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Libye, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Somalie.

Le communiqué souligne enfin que le rôle de l'Angola au sein de l'association consolide sa présence diplomatique dans la région et témoigne de son engagement en faveur de l'intégration et de la solidarité africaines.