Afrique Australe: L'Angola accueillera le Symposium mondial de l'OACI en 2027

Luanda — L'Angola a été désigné pays hôte de la 6e édition du Symposium mondial d'appui à la mise en oeuvre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (GISS) 2027, confirmant ainsi son positionnement stratégique dans le paysage mondial de l'aviation civile.

Cette annonce a été faite jeudi 16 avril au Maroc par le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, en marge de l'édition 2026 du GISS, qui s'est tenue du 14 au 16 avril à Marrakech, au Royaume du Maroc.

À cette occasion, le ministre angolais a considéré ce choix comme une reconnaissance de l'engagement du pays en faveur de la sécurité, de l'efficacité et de l'innovation dans le secteur de l'aviation civile.

« Nous accueillons cette décision avec une grande fierté, car le gouvernement veillera à ce que le GISS Luanda 2027 se déroule selon les normes internationales les plus exigeantes, témoignant ainsi de notre sens de l'hospitalité et de notre capacité d'organisation », a-t-il déclaré.

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Le ministre a souligné que la tenue de deux éditions consécutives de l'événement sur le sol africain (Maroc et Angola) renforce la stratégie de l'OACI, offrant une opportunité de propulser le continent au centre des décisions mondiales dans le secteur.

L'un des moments forts de la participation de l'Angola à Marrakech a été la remise du certificat de membre bronze du programme TRAINAIR PLUS à l'Académie angolaise de l'aviation civile (AACA).

Selon le ministre, cette distinction décernée par l'OACI atteste de la conformité de l'institution aux normes internationales de qualité, positionnant l'académie comme un centre d'excellence pour la formation du personnel et réduisant sa dépendance à l'égard de l'assistance technique extérieure.

En marge du symposium, la délégation angolaise a tenu des réunions bilatérales avec des représentants du Maroc, du Cap-Vert, de Singapour et de la Commission européenne. Cette délégation était conduite par le ministre Ricardo de Abreu et comprenait notamment la présidente du conseil d'administration de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), Amélia Kuvíngua.

Parallèlement à ces travaux, l'Angola a consolidé ses accords d'assistance technique en matière de sécurité aérienne avec OSAC APAVE Aeroservices et a progressé dans la mise en oeuvre du Plan directeur de l'aviation civile, élaboré en partenariat avec l'OACI.

Le GISS est l'un des événements les plus importants du calendrier de l'aviation civile. Il réunit ministres, autorités de régulation et experts pour débattre de l'avenir du trafic aérien qui, selon les prévisions du secrétaire général de l'OACI, Juan Carlos Salazar, devrait tripler d'ici 2050.

L'édition 2027 du GISS fera de Luanda le centre névralgique des discussions sur le développement durable et l'intégration régionale, renforçant ainsi le rôle de l'Angola comme acteur fiable et en pleine mutation du transport aérien international.