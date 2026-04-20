Angola: L'Angola place 34 athlètes en demi-finales du Championnat africain de MMA

Luanda — Trente-quatre combattants angolais, sur les 62 engagés au Championnat africain d'arts martiaux mixtes (MMA), se sont qualifiés ce vendredi pour les demi-finales de la compétition qui se déroule au Pavilhão da Cidadela, à Luanda.

Les combats débutent à partir de 10 heures, avec des représentants nationaux engagés dans les catégories juniors et seniors, couvrant des poids allant de 52 kg à la catégorie super-lourds (+97 kg).

Le programme de la journée prévoit 31 affrontements entre athlètes nationaux et étrangers, dont 12 chez les juniors (11 en masculin et un en féminin) et 19 chez les seniors (16 en masculin et trois en féminin).

Chez les juniors masculins, plusieurs duels 100 % angolais sont à l'affiche, notamment Anatanilson Tchitunda face à Fernando João (52 kg), Cipriano Jamba contre David Caramelo (56 kg), Adilson Vuembo opposé à Lutonado Lumvuiki (61 kg) et Anildo Camacho face à Ruben Silvestre (65 kg).

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Le programme est complété par les confrontations Sebastião Levi/Gelson Muasanga (70 kg), Zinga Ambrósio/Ataneko Manuel (74 kg), Alfusseine Mateus/Gabriel Domingos (79 kg), Jairo Lemos/Ladislau Coimbra (83 kg), ainsi que Nguina Felipe/Zita Sachilulo (52 kg), ces deux dernières concernant la catégorie féminine.

Dans la catégorie seniors masculins, les Angolais affrontent des adversaires étrangers, avec notamment Henriques Vieira face à Dinesh Baboolull (56 kg), Euclides Chitata contre Matias Monteiro (65 kg), Georgino Futi face à Ken Saleh (74 kg) et Francisco Cabombo opposé à Joaquim Tchivanja (83 kg).

S'y ajoutent Milfa Nicolau/Nsamu Justino (88 kg), Elfran Marques/Martinho Vindossi (93 kg), Adão Pascoal/Helder Manuel (+97 kg), ainsi que les combats féminins Maria Liberal/Madalena Miezi (61 kg) et Conceição Gomes/Niusa Coelho (56 kg).

Plus tôt dans la journée, lors des quarts de finale, les Angolais Euclides Chitata (65 kg) et Georgino Futi (74 kg) se sont illustrés en s'imposant respectivement face au Camerounais Arafat Nouhou et au Mauricien Atul Ramtohul, ce dernier combat s'étant conclu par un TKO (arrêt de l'arbitre).