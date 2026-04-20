Angola: Amorzinho propulse Luanda City à la 6e place du Girabola

17 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le milieu de terrain Amorzinho a offert, ce vendredi, la sixième place du Girabola au Luanda City, désormais crédité de 32 points, en inscrivant l'unique but de la victoire face au 1º de Maio de Benguela (1-0).

Le joueur, évoluant en position de milieu défensif, a trouvé le chemin des filets à la 47e minute, dans une rencontre comptant pour la 23e journée du championnat national de première division.

À la faveur de ce résultat, le 1º de Maio de Benguela reste bloqué à la 14e position avec 22 points.

Dès la deuxième minute, Luanda City s'est montré dangereux, avec une tentative d'Amorzinho à l'entrée de la surface, obligeant le gardien adverse, Super, à intervenir en deux temps pour éviter l'ouverture du score.

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Au fil de la première période, la formation du 1º de Maio est progressivement entrée dans le match, parvenant à mieux conserver le ballon et à organiser des offensives ayant mis en difficulté la défense de l'équipe de Luanda.

Plus réaliste, Luanda City a néanmoins continué à se projeter vers l'avant, notamment par une frappe lointaine de Mona, passée au-dessus de la barre transversale.

Les deux équipes se sont finalement quittées à la pause sur un score nul et vierge, avant que le but d'Amorzinho en seconde période ne fasse la différence.

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