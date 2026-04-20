Angola: Cinq détenus remis en liberté à Cabinda

Cabinda — Cinq détenus purgeant des peines dans des établissements pénitentiaires de la province de Cabinda ont été remis en liberté, ce vendredi, dans le cadre de la grâce présidentielle décrétée le 7 avril, à l'occasion des célébrations du 24e anniversaire de la Paix et de la Réconciliation nationale.

Il s'agit de prisonniers incarcérés dans les établissements de la prison civile et celle de Yabi qui, après avoir purgé respectivement trois, quatre et cinq années de détention, ont bénéficié de cette mesure de clémence.

À cette occasion, la présidente du tribunal de Cabinda, Catarina Baza, qui a présidé la cérémonie, a exhorté les bénéficiaires à respecter les lois et les règles de bonne conduite, afin d'éviter toute récidive susceptible de les conduire de nouveau en détention.

Elle a souligné que la grâce présidentielle constitue un acte de clémence de l'État angolais, fondé sur les principes de justice sociale et de respect de la dignité humaine.

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Selon elle, cette mesure n'efface ni le passé ni la responsabilité des actes commis, mais représente une nouvelle opportunité offerte aux bénéficiaires de reconstruire leur vie dans le respect des lois en vigueur en Angola et avec un sens accru du devoir civique.

Pour sa part, le directeur provincial du Service pénitentiaire de Cabinda, le sous-commissaire pénitentiaire Américo Samuel de Abreu, a invité les bénéficiaires à saisir cette chance pour ouvrir un nouveau chapitre de leur existence.

Les personnes graciées ont exprimé leur gratitude envers le Président de la République et se sont engagées à améliorer leur comportement au sein de leurs familles et de la société.