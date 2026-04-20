Angola: Girabola - Redonda FC affronte Guelson lors de la 23e journée

Caxito — Le Redonda FC du Bengo, avant-dernier du championnat, affronte ce samedi le RSD Guelson FC, lanterne rouge, au stade municipal de Dande, dans un match comptant pour la 23e journée du Girabola.

Fort de sa récente qualification en Coupe d'Angola aux dépens du Sporting de Benguela (victoire 4-1 aux tirs au but après un nul 1-1 dans le temps réglementaire), le représentant de Bengo entend désormais transposer cette dynamique positive en championnat.

Pour y parvenir, il devra venir à bout d'une équipe du RSD Guelson FC en difficulté, battue lors de sa dernière sortie en championnat. Cette rencontre mettra aux prises deux formations en quête de maintien, engagées dans une lutte directe pour échapper à la zone de relégation de l'élite du football angolais.

L'entraîneur du Redonda FC, Manuel Domingos Martins, s'est montré optimiste quant à l'issue de la rencontre et a lancé un appel aux supporters de Bengo afin qu'ils se mobilisent en nombre au stade municipal de Dande pour soutenir leur équipe.