Ile Maurice: Deux des cinq suspects ont avoué

Dans l'enquête sur l'agression violente survenue à Grand-Gaube le 26 mars dernier, ayant conduit à la mort de Vijay Ramrad, 56 ans, cinq suspects ont été arrêtés jeudi. Plusieurs d'entre eux sont passés aux aveux, admettant leur implication directe dans les violences infligées à la victime.

La Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands, la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Northern et la Northern Divisional Support Unit (NDSU) ont interpellé les suspects Jean Lorenzo Sanscoucis (25 ans), Christ Whelan Sancoucis (21 ans), Raphael Cazy Charlot (27 ans), Marie Manuella Sansoucis Romeo (28 ans) et Marie Atena Megane Vacoa (19 ans). Tous ont reconnu s'être rendus au domicile de la victime le soir des faits. Une femme de 46 ans, arrêtée et interrogée, a nié son implication dans l'agression. Elle a été autorisée à rentrer chez elle.

Deux des cinq suspects ont fait des aveux particulièrement incriminants. Jean Lorenzo Sanscoucis a admis avoir frappé plusieurs fois Vijay Ramrad au moyen d'un tabouret, à la suite d'un différend. De son côté, Christ Whelan Sancoucis a reconnu avoir porté un coup de cutter à la victime au niveau de l'abdomen, également dans un contexte de dispute.

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Les autres suspects ont reconnu leur présence sur les lieux au moment des faits. Raphael Cazy Charlot a toutefois nié avoir participé à l'agression, tandis que Marie Manuella Sansoucis Romeo et Marie Atena Megane Vacoa ont admis s'être rendues sur place en compagnie des autres protagonistes, sans contribuer aux actes de violence.

Selon les éléments de l'enquête, le groupe s'est introduit de force au domicile de Vijay Ramrad, situé à TV Road, St-François, Grand-Gaube, vers 18 heures. Il dormait. Alertée par du bruit, son épouse s'est rendue compte de la présence des agresseurs. Ces derniers ont roué la victime de coups, l'un d'eux lui assénant un violent coup à la tête avec un tabouret, le plongeant dans l'inconscience. Un autre lui tailladant l'abdomen avec un cutter.

Vijay Ramrad avait été transporté d'urgence à l'hôpital SSRN, dont il était sorti. Le 11 avril, son état s'étant détérioré, il a été admis cette fois à l'hôpital SAJ, en soins intensifs, où il est décédé le 15 avril, à 20 h 15. L'autopsie pratiquée le lendemain par le Dr Seewooruttun a conclu que la cause du décès est une septicémie, résultant des blessures infligées lors de l'agression.

Les suspects ont également reconnu avoir emporté le téléphone portable de la victime, qui a pu être récupéré par la police. Ils ont été placés en détention, tandis que l'enquête se poursuit sous la supervision des officiers de la CID afin d'établir les respon- sabilités exactes de chacun dans ce drame.