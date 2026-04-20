Ile Maurice: Football - La Cure Waves sacrée dimanche ?

18 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

La 16e journée de la Super League, prévue ce weekend, s'annonce décisive. Après un tournant majeur survenu mercredi lors de la 15e journée, le championnat pourrait connaître son dénouement officiel dès ce dimanche.

Le choc de milieu de semaine a en effet bousculé les certitudes. En dominant son dauphin et rival direct, Pamplemousses SC, sur le score de 1-0, La Cure Waves a frappé un grand coup. Cette victoire cruciale permet au leader de compter désormais sept points d'avance en tête du classement. Avec 39 points au compteur, les représentants de la capitale n'ont plus besoin que de trois points pour s'assurer mathématiquement le titre de champion. Ils peuvent notamment remercier Bradley Antoine, auteur de l'unique but mercredi.

Le rendez-vous est pris pour dimanche à 15h au stade Auguste Vollaire. La Cure Waves y affrontera l'AS Vacoas/Phoenix (7e ). Si la tâche semble à la portée du leader, la prudence reste de mise face à une équipe de Vacoas capable de bousculer les pronostics, histoire de conclure la saison sur une bonne note.

De son côté, Pamplemousses SC (2e , 32 pts), n'a plus son destin entre les mains. Pour retarder le sacre de son rival, le club nordiste devra impérativement s'imposer dès samedi face à l'ASPL 2000. Une défaite ou un nul des protégés de Colin Bell offrirait quasiment le titre à La Cure Waves avant même qu'il ne foule la pelouse le lendemain.

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La lutte pour les places d'honneur restera également intense. Chebel Citizen (3e , 29 pts) recevra Petite-Rivière-Noire FC avec l'ambition de consolider sa place sur le podium. À St François-Xavier, l'AS Rivière du Rempart (4e) défiera le Cercle de Joachim (5e) dans un duel direct pour le haut de tableau. Enfin, la journée se clôturera dimanche soir par un duel de bas de classement entre l'US Beau Bassin/Rose-Hill et la lanterne rouge, Pointe-aux-Sables Mates, toujours en quête d'un premier succès cette saison. Les deux équipes sont déjà reléguées et joueront surtout pour oublier un peu une saison complètement manquée.

Tous les regards seront toutefois braqués sur Auguste Vollaire, où La Cure Waves espère transformer sa balle de match en un sacre historique.

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