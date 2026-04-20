Angola: Le pape Léon XIV attendu samedi en Angola

18 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le pape Léon XIV entame ce samedi 18 une visite de quatre jours en Angola, devenant ainsi le troisième souverain pontife à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II et Benoît XVI.

Selon le programme, le pape Léon XIV doit atterrir à 15h00 à l'aéroport international de 4 de Fevereiro, à Luanda, en provenance du Cameroun, à bord de l'avion papal.

Le même jour, dans la capitale angolaise, le Saint-Père s'entretiendra avec le Président de la République, João Lourenço, ainsi qu'avec des membres du Gouvernement, du corps diplomatique et des représentants de la société civile.

Dans la soirée, son programme prévoit une rencontre privée avec les évêques. Dimanche matin (19), le Saint-Père célébrera une messe à la centralité de Kilamba, à Luanda, avant de présider dans l'après-midi la prière du saint rosaire au sanctuaire de Notre-Dame de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, suivie d'une rencontre avec les pèlerins.

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Lundi (20), le pape se rendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où il célébrera une messe et visitera un centre d'accueil pour personnes âgées.

Dans l'après-midi, de retour à Luanda, le souverain pontife rencontrera conjointement les évêques, prêtres, religieuses et catéchistes à la paroisse Notre-Dame de Fátima.

La journée de mardi (21) sera consacrée à la cérémonie d'adieu et au départ vers la Guinée équatoriale, dernière étape de son périple africain.

Le pape Léon XIV, de son nom de naissance Robert Francis Prevost, est l'actuel chef de l'Église catholique. Élu le 8 mai 2025, il est le 267e souverain pontife et le premier ressortissant américain à accéder à cette charge.

Natif de Chicago, aux États-Unis, où il est né le 14 septembre 1955, il dispose d'une formation académique approfondie, comprenant une licence en mathématiques de l'Université de Villanova, ainsi qu'un master en théologie et un doctorat en droit canonique.

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