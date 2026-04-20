Angola: Les pays lusophones créent un réseau de banques centrales

Washington — Un réseau des banques centrales des pays de langue portugaise a été officiellement institué vendredi 17 à Washington (États-Unis), avec pour objectif de favoriser le partage de connaissances et de renforcer la coopération stratégique entre les pays lusophones.

Créée en marge des Réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, cette structure, désignée sous l'acronyme BCPLP, constitue une initiative des États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Elle reflète l'importance croissante de la consolidation des liens entre les institutions de cet espace, à travers le renforcement et la structuration du travail conjoint.

Reposant sur une présidence annuelle tournante, chaque banque centrale inscrira à l'agenda du réseau des thématiques d'intérêt commun, en vue d'approfondir la réflexion collective.

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La première réunion officielle du réseau se tiendra en novembre 2026 à Luanda, tandis que la première présidence sera assurée par la Banque du Portugal en 2027.

Outre des rencontres régulières de haut niveau, des groupes de travail techniques seront mis en place afin d'examiner les questions inscrites à l'agenda, favorisant ainsi l'échange d'expériences, le partage de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances entre les banques centrales lusophones.

Un comité de politique économique sera également institué, chargé d'analyser et de débattre des politiques et enjeux communs aux économies des pays membres.

À cette occasion, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, a souligné que ce réseau contribuera à renforcer les compétences techniques des cadres des banques centrales de l'espace lusophone. Il a ajouté que cette plateforme permettra aux experts d'élaborer des études conjointes en vue de leur publication.

Fondée le 17 juillet 1996, la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) est une organisation internationale dédiée au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les nations lusophones.

Basée à Lisbonne (Portugal), la CPLP oeuvre à la promotion de la langue portugaise, à la concertation politique et au développement de projets dans divers domaines entre ses neuf États membres : Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique, Portugal, Sao Tomé-et-Principe et Timor-Leste.

Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international s'achèvent ce samedi, au terme de plusieurs jours d'intenses travaux.

Placée sous le thème « Construire la prospérité par les politiques », cette rencontre réunit des responsables de banques centrales, des ministres des Finances et du Développement, des parlementaires, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des représentants de la société civile et du monde académique.