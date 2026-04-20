Tunisie: Tozeur - Mise en service d'une centrale solaire de 50 MW

La centrale solaire photovoltaïque de Tozeur sera mise en service lundi 20 avril 2026, a annoncé le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

D'une capacité de 50 megawatts, cette installation stratégique marque une étape majeure du Plan national de transition énergétique visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix électrique tunisien, à répondre durablement aux besoins énergétiques locaux, tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

L'entrée en service de cette centrale devrait permettre de diminuer significativement les émissions de dioxyde de carbone et les coûts de production électrique, consolidant ainsi les engagements climatiques de la Tunisie et stimulant une croissance économique verte.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale accélérée de déploiement des énergies renouvelables, particulièrement dans le secteur solaire. Une « feuille de route 2026-2030 » est actuellement en cours d'élaboration, avec pour objectif de porter la part des énergies propres à 35 % du mix électrique national d'ici la fin de la décennie.

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Par ailleurs, l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) examine actuellement des conventions de concession pour cinq nouveaux projets majeurs dans le sud tunisien, d'une capacité globale avoisinant les 600 mégawatts. Une fois réalisés, ces projets devraient faire passer la part des énergies renouvelables de 11 % à environ 16 % du mix énergétique national, accélérant ainsi la souveraineté énergétique du pays.

La cérémonie d'inauguration sera présidée par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, accompagnée du Secrétaire d'État à la Transition énergétique et du Président-directeur général de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). Plusieurs ambassadeurs, représentants d'organismes donateurs internationaux et autorités régionales sont attendus, selon le ministère.

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