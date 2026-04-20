Tunisie: Drame à Msaken - un enfant de six ans perd la vie en tombant dans un bassin

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un enfant de six ans est décédé ce vendredi 17 avril après être tombé dans un bassin se trouvant dans la zone de Henchir Ouled Sghir, située dans la délégation de Msaken, au sein du gouvernorat de Sousse.

Selon les données préliminaires, l'accident s'est produit lorsque l'enfant a chuté dans les eaux pluviales accumulées dans le bassin. Malgré les tentatives de sauvetage, il a succombé sur place, selon une source informée citée par le correspondant de Diwan FM.

Les unités de sécurité et de la protection civile se sont immédiatement rendues sur les lieux. Le parquet et le juge d'instruction ont également fait le déplacement pour procéder aux constatations nécessaires et ordonner la levée du corps, en attendant l'accomplissement des procédures légales.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et établir les responsabilités, tandis qu'une vague de tristesse et de choc submerge les habitants de la région.

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