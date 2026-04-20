Gambie: La Télévision Tunisienne primée en Gambie pour son documentaire sur la chirurgie robotique

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Télévision Tunisienne a remporté, hier, le prix du meilleur film documentaire en Gambie. Cette distinction récompense une oeuvre consacrée au succès de la toute première opération chirurgicale robotisée en Tunisie, une prouesse médicale qui constitue une première nationale historique.

Le documentaire met en lumière l'évolution du secteur de la santé en Tunisie, particulièrement dans le domaine de la microchirurgie assistée par les nouvelles technologies. Il souligne également la haute compétence et l'expertise des cadres médicaux tunisiens.

Le prix a été remis au Président-Directeur Général, Chokri Ben Nessir, en marge de sa participation aux travaux de l'Assemblée Générale de l'Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) tenue en Gambie.

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