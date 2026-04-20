Tunisie: Sur les traces des morisques - L'épopée de la « route des Andalous » en Tunisie

Dans le cadre de la 35ème édition du Mois du Patrimoine, et sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles, se tient du 18 avril au 16 mai la manifestation « La Route des Andalous ». Cet événement ravive une mémoire et une histoire foisonnantes, témoignant de la richesse de la diversité civilisationnelle de notre pays.

Ce parcours est une invitation à découvrir ou redécouvrir l'empreinte indélébile laissée par le passage des Andalous en Tunisie entre les XIIIe et XVIIe siècles.

Les Andalous, et plus particulièrement les Morisques ayant émigré vers nos contrées durant cette période, ont constitué un apport démographique et culturel majeur. Leur installation dans plusieurs cités comme Testour, El Alia, Soliman ou encore certaines zones du gouvernorat de Zaghouan a marqué durablement l'identité tunisienne sur les plans culturel, social et économique. Cet héritage se manifeste aujourd'hui encore à travers la langue, la littérature, les arts, l'architecture ainsi que les traditions soufies.

Le coup d'envoi de cette manifestation sera donné à Testour le samedi 18 avril. Les visiteurs pourront y observer un exemple vivant du métissage des cultures entre l'Andalousie et la Tunisie, visible dans l'architecture, les techniques agricoles et les modes de vie.

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Plusieurs villes vibreront au rythme de célébrations variées tout au long de ce périple. Le voyage débutera à Testour le 18 avril 2026, avant de faire escale à El Alia le 21 avril, puis à Tebourba le 25 avril. Le parcours se poursuivra à Kalaat el-Andalous le 2 mai, à Tunis le 9 mai, et à Soliman le 12 mai. Enfin, cette grande traversée de l'histoire s'achèvera à Zaghouan le 16 mai 2026.