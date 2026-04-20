Tunisie: Mondial 2026 - La FIFA dénonce des tarifs de transports « élevés » pour le stade de New York

La Fifa a dénoncé vendredi le prix « élevé » d'un billet aller-retour en train annoncé à 150 dollars pour le MetLife stadium depuis New York pendant le Mondial-2026, un tarif fixé

« arbitrairement » et qui « aura un effet dissuasif » sur les supporters.

« Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la Fifa en assume le coût est sans précédent », a estimé dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi.

« Le modèle tarifaire » de la régie des transports publics New Jersey Transit, qui a multiplié par dix le prix d'un billet de train pour la compétition, « aura un effet dissuasif » et « cette hausse des tarifs pousse inévitablement les supporters vers d'autres moyens de transport », a-t-il ajouté.

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