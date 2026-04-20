Afrique: Mondial 2026 - Infantino justifie l'envolée des prix des billets

Le Président de la Fédération Internationale de Football (FIFA), Gianni Infantino, a défendu ce vendredi la hausse vertigineuse des tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interpellé sur le mécontentement croissant des supporters face à cette inflation, le dirigeant a rappelé que le Mondial constitue la source vitale de financement de l'instance mondiale.

Relayant ses propos dans les colonnes du journal L'Équipe, Infantino a souligné que les revenus de la FIFA dépendent quasi exclusivement de cet événement majeur. Il a ainsi expliqué que l'organisation génère l'essentiel de ses recettes en un seul mois, avant de les réinvestir durant les quarante-sept mois restants du cycle quadriennal pour assurer son fonctionnement et le développement du football.

Le patron de la FIFA avait précédemment qualifié cette hausse de naturelle au regard de la demande sans précédent, l'instance ayant déjà enregistré plus de 150 millions de demandes de billets. Cette justification intervient alors que le processus de vente est entaché par de nombreuses polémiques, notamment des prix atteignant plusieurs milliers de dollars pour certains sièges.

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Au-delà du coût prohibitif des places, les supporters dénoncent également des dysfonctionnements techniques sur la plateforme de réservation ainsi que les tarifs exorbitants des parkings sur les sites de compétition. Ces obstacles financiers et logistiques font craindre une Coupe du monde de moins en moins accessible au grand public.

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