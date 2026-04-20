Tunisie: Coupe de Tunisie / Huitièmes de finale - matchs avancés - L'ASS, l'OB et la JSO à l'épreuve

Le BSB et le PSSE, formations de L2, ainsi que l'USDjerba Ajim, club de Ligue amateur, ont l'avantage de recevoir trois clubs de l'élite.

La Presse -- Trois matchs comptant pour les 1/8e de Coupe se dérouleront cet après-midi. Sur les six formations en compétition, trois équipes de l'élite, l'Olympique de Béja, la JS El Omrane et l'AS Soliman tenteront de valider un billet pour les quarts de finale, alors que dans le même temps, outre l'US Djerba Ajim, qui fait figure de cendrillon à ce stade de la compétition, Bâath Bouhajla et le Progrès de Sakiet Eddaïer, deux clubs de Ligue 2, auront forcément fort à faire face à des clubs de L1.

Aujourd'hui, le match qui s'annonce le plus serré verra le PSSE, dauphin du groupe B de L2, recevoir les Cigognes de Béja, une équipe qui a récemment battu l'Etoile du Sahel (3-1) en championnat. Toujours concerné par le maintien en L1, l'OB devra cependant faire abstraction de cet objectif le temps d'un match face à un adversaire qui fait figure de sensation de l'antichambre de l'élite et qui évoluera devant une assistance toute acquise à sa cause.

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Notons, enfin, que la pelouse synthétique du PSSE sera davantage un handicap pour l'OB que pour le club qui reçoit. La deuxième rencontre qui vaut aussi le détour mettra aux prises Bâath Bouhajla et les Cap-Bonnais de l'AS Soliman. Solidement ancré dans le ventre mou de la hiérarchie du groupe A de L2, le BSB, club du sud de Kairouan, reste cependant sur une défaite face au Sfax RS, un revers qui n'a cependant pas eu d'incidence sur son classement. Quant à l'AS Soliman, il reste sur un nul encourageant face au CSS en championnat, mais il n'est pas pour autant tiré d'affaire volet lutte pour le maintien.

Colanterne rouge, l'ASS pense forcément à son prochain match de championnat, mais l'occasion est aussi propice aujourd'hui pour reprendre du poil de la bête par le biais de la Coupe de Tunisie. Match disputé en perspective.

L'US Djerba Ajim pour prolonger l'épopée

Enfin, à Djerba, l'US Djerba Ajim, club de Ligue amateurs niveau 1, recevra sur une pelouse synthétique la JS El Omrane, formation de Ligue 1. Bourreau de clubs de L2 aux tours précédents ( l'Aigle de Jelma et El Makarem de Mahdia), l'USDA tentera de déjouer à nouveau les pronostics en s'attaquant à un club de l'élite, la JSO, une écurie renversante de par son classement épatant en Ligue 1, même si elle reste sur un revers face à la JSK à Kairouan.

Le programme

Aujourd'hui

Stade municipal de Bouhajla

BS Bouhajla-AS Soliman; arb: Houssem Dhahri

Stade d'Ajim Djerba

US Djerba Ajim-JS Omrane; arb : Ridha Chouihi

Stade de Sakiet Eddaier

PS Sakiet Eddaier-O.Béja; arb: Fraj Abdellaoui

Demain

Stade de Gabès

S.Gabésien-Etoile du Sahel; arb : Mehrez Melki

Stade de Bizerte

CA Bizertin-CS Msaken; arb: Fédi Boukhris

Stade de Monastir

US Monastir-ES Zarzis; arb : Nidhal Beltaief

Stade Mhiri de Sfax

CS Sfaxien-Jendouba Sport; arb : Walid Hedhli

Coup d'envoi à 14h00

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