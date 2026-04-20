Tunisie: Coupe de Tunisie / Huitièmes de finale - matchs avancés - L'ASS, l'OB et la JSO à l'épreuve

Le BSB et le PSSE, formations de L2, ainsi que l'USDjerba Ajim, club de Ligue amateur, ont l'avantage de recevoir trois clubs de l'élite.
La Presse -- Trois matchs comptant pour les 1/8e de Coupe se dérouleront cet après-midi. Sur les six formations en compétition, trois équipes de l'élite, l'Olympique de Béja, la JS El Omrane et l'AS Soliman tenteront de valider un billet pour les quarts de finale, alors que dans le même temps, outre l'US Djerba Ajim, qui fait figure de cendrillon à ce stade de la compétition, Bâath Bouhajla et le Progrès de Sakiet Eddaïer, deux clubs de Ligue 2, auront forcément fort à faire face à des clubs de L1.
Aujourd'hui, le match qui s'annonce le plus serré verra le PSSE, dauphin du groupe B de L2, recevoir les Cigognes de Béja, une équipe qui a récemment battu l'Etoile du Sahel (3-1) en championnat. Toujours concerné par le maintien en L1, l'OB devra cependant faire abstraction de cet objectif le temps d'un match face à un adversaire qui fait figure de sensation de l'antichambre de l'élite et qui évoluera devant une assistance toute acquise à sa cause.
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Notons, enfin, que la pelouse synthétique du PSSE sera davantage un handicap pour l'OB que pour le club qui reçoit. La deuxième rencontre qui vaut aussi le détour mettra aux prises Bâath Bouhajla et les Cap-Bonnais de l'AS Soliman. Solidement ancré dans le ventre mou de la hiérarchie du groupe A de L2, le BSB, club du sud de Kairouan, reste cependant sur une défaite face au Sfax RS, un revers qui n'a cependant pas eu d'incidence sur son classement. Quant à l'AS Soliman, il reste sur un nul encourageant face au CSS en championnat, mais il n'est pas pour autant tiré d'affaire volet lutte pour le maintien.
Colanterne rouge, l'ASS pense forcément à son prochain match de championnat, mais l'occasion est aussi propice aujourd'hui pour reprendre du poil de la bête par le biais de la Coupe de Tunisie. Match disputé en perspective.
L'US Djerba Ajim pour prolonger l'épopée
Enfin, à Djerba, l'US Djerba Ajim, club de Ligue amateurs niveau 1, recevra sur une pelouse synthétique la JS El Omrane, formation de Ligue 1. Bourreau de clubs de L2 aux tours précédents ( l'Aigle de Jelma et El Makarem de Mahdia), l'USDA tentera de déjouer à nouveau les pronostics en s'attaquant à un club de l'élite, la JSO, une écurie renversante de par son classement épatant en Ligue 1, même si elle reste sur un revers face à la JSK à Kairouan.
Le programme
Aujourd'hui
Stade municipal de Bouhajla
BS Bouhajla-AS Soliman; arb: Houssem Dhahri
Stade d'Ajim Djerba
US Djerba Ajim-JS Omrane; arb : Ridha Chouihi
Stade de Sakiet Eddaier
PS Sakiet Eddaier-O.Béja; arb: Fraj Abdellaoui
Demain
Stade de Gabès
S.Gabésien-Etoile du Sahel; arb : Mehrez Melki
Stade de Bizerte
CA Bizertin-CS Msaken; arb: Fédi Boukhris
Stade de Monastir
US Monastir-ES Zarzis; arb : Nidhal Beltaief
Stade Mhiri de Sfax
CS Sfaxien-Jendouba Sport; arb : Walid Hedhli
Coup d'envoi à 14h00
Lire aussi: Coupe de Tunisie-huitième de finale : les arbitres des matchs désignés