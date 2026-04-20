Tunisie: Célébration du 70ème anniversaire des Forces de Sécurité Intérieure

18 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie commémore, ce samedi 18 avril 2026, le soixante-dixième anniversaire de la création de ses Forces de Sécurité Intérieure. Placée sous le signe de « l'engagement, l'appartenance et la fidélité », cette célébration marque une étape symbolique de l'histoire nationale.

L'origine de cette célébration remonte au 18 avril 1956. À cette date historique, le gouvernement tunisien reprenait officiellement les rênes de l'administration sécuritaire des mains des autorités françaises, marquant ainsi la « tunisification » définitive de l'appareil sécuritaire, pilier de la souveraineté retrouvée.

Pour marquer cet anniversaire, l'Amicale des agents et cadres du ministère de l'Intérieur a choisi le gouvernorat de Sousse pour abriter la dixième édition de la « Flamme Sécuritaire ». Cette manifestation, organisée sous le slogan « Appartenance et fidélité à la Tunisie », illustre la continuité du lien entre l'institution et la patrie.

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S'exprimant au micro de la Radio Nationale, le président de l'Amicale, Mourad Mattar Bacha, a précisé que cette flamme constitue un geste hautement symbolique. Elle consiste en un relais où le flambeau est transmis de main en main par les agents de sécurité tout au long d'un parcours défini. Au-delà du cérémonial, l'intervenant a tenu à rappeler que l'essence même de la mission des forces de sécurité intérieure reste le service indéfectible du citoyen et la protection de l'intégrité du territoire national.

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