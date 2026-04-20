Prévu le 20 et 21 avril prochain, le Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique sera encore une fois l'occasion de passer en revue les politiques mises en oeuvre par les États pour lutter contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Depuis son lancement en 2014, cette rencontre offre aux participants un cadre de dialogue et de discussions sur les enjeux sécuritaires de l'heure, de paix et de stabilité.

Né des engagements pris lors de la Conférence de Paris sur la Paix et la Sécurité en Afrique, tenue en 2013, le Forum Paix et Sécurité de Dakar s'est imposé, en une décennie, comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la stabilité du continent. Sa première édition, organisée en 2014, avait posé les bases d'un dialogue entre Africains et partenaires internationaux.

Mais, c'est en 2018 que l'événement a pris une dimension nouvelle, avec l'inauguration, en présence des ministres français des Armées et des Affaires étrangères de l'Ecole de cybersécurité de Dakar, première du genre à vocation sous-régionale. Ce tournant a ancré le Forum dans le concret : former, protéger, anticiper.

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Sous son magistère (2012 à 2024), l'ancien Président Macky Sall avait fait du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique une tribune privilégiée pour porter la voix d'une Afrique minée par les conflits. À plusieurs reprises, il a dénoncé ce qu'il appelait l'« inertie » du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU), face à la montée du terrorisme sur le continent. Dénonçant l'obsolescence des missions de maintien de la paix classiques. Macky Sall plaidait pour une refonte complète de leur doctrine.

Aujourd'hui, sous le magistère du Président Bassirou Diomaye Faye, Dakar continue d'être un laboratoire de solutions aux crises africaines. L'édition 2024, largement consacrée aux défis sécuritaires du Sahel et à la redéfinition des partenariats militaires, a vu le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye plaider pour une « souveraineté assumée » des pays africains, sans rupture brutale mais sans complaisance non plus. En 2025, le Forum a creusé ce sillon, mettant l'accent sur la coopération régionale face aux groupes armés et sur la nécessité de financements africains pour la paix.

Placée sous le thème « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », l'édition 2026, prévue pour les 20 et 21 avril prochain au CICAD de Diamniadio, sera une autre occasion majeure pour parler de la sécurité en Afrique de l'Ouest et le reste du continent. Le Forum sera précédé de la Conférence des ambassadeurs, les 18 et 19 avril 2026.