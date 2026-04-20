Afrique: 10e forum paix et sécurité de Dakar - Plus de 700 décideurs et experts attendus pour penser la sécurité en Afrique

La Commission scientifique du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), sous la supervision du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalis de l'extérieur, a tenu hier, vendredi 17 avril 2026, une conférence de presse en prélude à la 10e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévue les 20 et 21 avril courant au Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), sous la présidence du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Placée sous le thème « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », cette édition anniversaire du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévue les 20 et 21 au CICAD de Diamniadio, se veut, selon le professeur Saliou Ndiaye, coordonnateur de la Commission scientifique, « une rencontre de maturité ». Après une décennie de réflexions, le forum entend approfondir les réponses aux enjeux structurels qui conditionnent l'avenir du continent.

L'événement réunira un large éventail d'acteurs de haut niveau : chefs d'État, ministres, diplomates, hauts fonctionnaires ainsi que des membres des Forces de défense et de sécurité (FDS). Mais surtout, l'édition 2026 se distingue par une participation déjà record. « À ce jour, 60 pays sont inscrits, avec 704 participants enregistrés via la plateforme dédiée », a précisé El Hadji Babacar Diop, membre de la Commission scientifique.

Parmi ces pays figurent notamment la France, le Mali, le Japon et le Niger. Sur les inscriptions, 366 ont déjà été validées, tandis que 42 experts de haut niveau sont annoncés pour animer les débats.

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Durant les deux jours, les travaux s'articuleront autour de deux (02) plénières et six (06) ateliers, soit trois (03) sessions thématiques quotidiennes. Les discussions porteront notamment sur la souveraineté face aux enjeux contemporains et sur l'intégration régionale comme levier de sécurité collaborative. À l'issue des échanges, un rapport général sera présenté, avant la publication des actes du forum qui compileront l'ensemble des réflexions.

Pour le Pr Ndiaye, la stabilité demeure la condition essentielle au développement du continent. Dans un contexte marqué par une population majoritairement jeune et une urbanisation croissante, « aucune ambition durable ne peut être réalisée sans institutions stables ». Il souligne également l'interdépendance entre stabilité, souveraineté et intégration, notamment face à des défis transnationaux comme la cybersécurité.

Le Général de Brigade Jean Diémé, Directeur général du CHEDS, a rappelé que la Commission scientifique, en charge de définir la thématique depuis 2016, assure également le suivi post-forum à travers la production des actes, garantissant ainsi la pérennité des réflexions engagées.

Au-delà des aspects sécuritaires, le Forum de Dakar se positionne comme un espace multidimensionnel. L'experte en Sécurité urbaine, Maye Ndao Seck Sy, insiste sur son rôle stratégique : « C'est à la fois un forum de gouvernance, un espace citoyen et un cadre diplomatique ». Elle met en avant l'implication de la société civile, des jeunes et des femmes, ainsi que la dimension prospective des échanges, tournées vers l'Afrique de demain.