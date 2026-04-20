Afrique: Education - La tenue du Symposium national sur l'enseignement privé au Sénégal reportée

L'organisation du Symposium national sur l'enseignement privé au Sénégal, initialement prévu les 20 et 21 avril 2026, est reportée à une date ultérieure pour des contraintes de dernière minute. L'annonce a été faite samedi par le ministère de l'Éducation nationale à travers un communiqué de presse.

« Le ministère de l'Éducation nationale informe l'ensemble des acteurs du système éducatif, des partenaires, des représentants de l'enseignement privé ainsi que l'opinion publique, que le Symposium national sur l'enseignement privé au Sénégal, initialement prévu les 20 et 21 avril 2026, est reporté à une date ultérieure pour des contraintes de dernière minute », rapporte le communiqué transmis au Soleil Digital.

D'après la même source, les nouvelles dates de la tenue du symposium seront communiquées dans les meilleurs délais à travers les canaux officiels de l'Éducation nationale.

Pour rappel, ce symposium est organisé par la tutelle pour construire un cadre stratégique durable et promouvoir une éducation accessible à tous, sans aucune discrimination.

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Il s'inscrit, également, dans la dynamique de transformation du système éducatif, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'Agenda Sénégal 2050. Il va regrouper l'ensemble des parties prenantes autour d'un dialogue inclusif et constructif.

Durant deux jours, les travaux seront articulés autour de sessions plénières et d'ateliers thématiques en vue de dresser un diagnostic partagé sur l'enseignement privé, de formuler des recommandations concrètes pour améliorer la qualité, la régulation et l'accessibilité de l'offre éducative et de proposer des solutions durables. Le but est de renforcer la viabilité et la contribution stratégique de l'enseignement privé dans le système éducatif national.